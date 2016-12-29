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На Сумщине вернули землю в госсобственность

Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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На Сумщине вернули землю в госсобственность

Конотопская местная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка площадью более 508 га. Решением апелляционного суда Сумской области в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 508,3 га стоимостью 5,2 млн грн.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, в июле 2016 прокуратурой в Хозяйственный суд области в интересах государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Сумской области направлено исковое заявление о расторжении договора аренды указанных земельных участков государственной собственности, предоставленных частному сельскохозяйственному предприятию.
Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, основанием для обращения в суд стало невыполнение арендатором обязанности по целевому использованию части этих земель, а именно разорение сенокосов.
Однако суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства, и только частично удовлетворил исковые требования прокуратуры. В то же время суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и обязал ответчиков расторгнуть заключенный договор.

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