На Сумщине вернули землю в госсобственность

Прокуратура в судебном порядке вернула в государственную собственность земельные участки площадью 245 га и стоимостью 2,3 млн грн. Решением хозяйственного суда Сумской области удовлетворен иск прокурора о возвращении 4-х земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 245 га, нормативная денежная оценка которых составляет более 2,3 млн грн.Причиной подачи указанного иска прокурором стало нарушении субъектом хозяйствования требований действующего законодательства и условий договора аренды по возврату земельного участка в случае окончания действия договора аренды.

Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокураторы Игорь Зайцев, суд поддержал исковое заявление прокурора, удовлетворив его исковые требования в полном объеме, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области