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На Сумщине: уже не под стражей

Сегодня, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине: уже не под стражей

Cуд отправил бывшего главного врача психбольницы под домашний арест
Апелляционный суд Сумской области 9 марта, рассмотрев ходатайство адвокатов, изменил меру пресечения бывшему главному врача областной специализированной психиатрической больнице №2 Лилии НЕОФИТНОЙ с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Защитники подозреваемой настаивали на том, что их подопечная ранее не была судима, а обвинения, которые ей инкриминируют, не предусматривают заключения под стражу. Кроме того, она уже не является руководителем медучреждения и поэтому никак не может мешать расследованию. Сама подозреваемая, обратившись к судьям, отметила, что ее содержание под стражей является противозаконным.
Прокурор, со своей стороны, был убежден, что нахождение подозреваемой на свободе может нести угрозу давления на свидетелей. Однако суд не принял их во внимание и, посовещавшись, постановил отменить решение первой инстанции, а содержание подозреваемой под стражей изменить на круглосуточный домашний арест.
Защита планирует обжаловать и это решение суда, чтобы еще больше смягчить его.
Досудебное расследование продолжается. После эксгумации тел семи пациентов 7 марта было сообщено о подозрении заведующей патологоанатомическим отделением КУ «Ахтырская центральная больница», которая составила ложные протоколы по результатам вскрытия трупов пациентов областной специализированной психиатрической больницы №2 (ч.1 ст.366 УК Украины). Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей квалификационной категории не проводила полного патологоанатомического вскрытия четырех трупов с исследованием всех полостей тела и внутренних органов, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы.
Напомним, 1 марта Лилии Неофитной было вручено уведомление о подозрении по ч.1 ст.127 (истязания, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. 3 марта суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога. В этот же день сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей заведующему психо-диагностического отделения. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства до 4 мая.

Фото media.sumy.ua
Не засадили. Лилия Неофитная рада освобождению

Врез
Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы

Саша Белая, «Панорама» №12

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