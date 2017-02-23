На Сумщине увеличился экспорт и импорт

В январе 2017 года объемы экспорта товаров области составили 37,3 млн долл. США, импорта — 27,4 млн долл. США. По сравнению с январем 2016 года экспорт увеличился на 40,3%, импорт — соответственно на 27,4%.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 14 млн долл., или 37,6% от общего объема, и увеличился по сравнению с январем 2016 г. в 1,6 раза. В общем объеме экспорта наибольшие поставки осуществлялись в Российскую Федерацию — 28,9%, Испанию — 6,8%, Египет — 5,6%, Италию — 5,3%, Турцию — 5,1%, Румынию — 4,9% , Германию — 4,8%, Беларусь — 4,5% и Бельгии — 4,3%.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 10,7 млн долларов, или 39,1% от общего объема, и увеличился по сравнению с январем 2016 г. на 49%. Самые крупные импортные поставки товаров поступали из Российской Федерации — 17,1%, Германии — 11,7%, Китая и Ганы — по 9,3%, Польши — 9,1%, США — 7,1%, Италии — 6,6%, Турции — 4,7% и Казахстана — 4,1%, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.