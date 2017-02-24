7 апреля при входе в Васильевскую общеобразовательную школу I-III ст. была торжественно открыта мемориальная доска памяти погибшего героя антитеррористической операции, бывшего ученика школы Николая Морозова.
Присутствующие почтили память героя минутой молчания. Во время мероприятия звучали песни и стихи об Украине, ее патриотов и героев в исполнении сельского вокального коллектива, школьников.
Николай Морозов был военным двадцать седьмой Сумской реактивной артиллерийской бригады. С 9 августа 2014 года выполнял воинский долг в зоне АТО вблизи с. Березовое Райгородского района Днепровской области. Погиб 8 августа 2015 года, — сообщает сайт Сумского облсовета.
На Сумщине увековечили погибшего бойца (фото)
Сегодня, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
7 апреля при входе в Васильевскую общеобразовательную школу I-III ст. была торжественно открыта мемориальная доска памяти погибшего героя антитеррористической операции, бывшего ученика школы Николая Морозова.
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