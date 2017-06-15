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На Сумщине утонул ребенок

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине утонул ребенок

13 августа местные жители достали из озер в Большие Бубны Роменского района тело ребенка 2004 г.р., а с. Некрасове Глуховского района — тело юноши 1996 г.р. Обстоятельства гибели людей выясняются.
14 августа в с.Печище Сумского района в 10:00 из пруда работники Сумской городской спасательно-водолазной станции подняли на поверхность тело мужчины 1968 г.р. — жителя соседнего села.
По данным Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, в текущем году на водных объектах области погибло 26 человек, среди них двое детей. Только летом на водоемах утонуло 20 человек, в том числе один ребенок. Больше всего таких случаев зафиксировано в г.Сумы — 6. Возраст погибших от 3 до 76 лет.
Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам, для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте следующие правила: ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах, следите друг за другом, не заплывайте слишком далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра

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