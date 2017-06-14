На Сумщине утонул мужчина

27 августа во время купания в озере неподалеку от ул. Великозахватской в Бурыни утонул 45-летний мужчина. Тело достали из воды и направили в морг, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 27 августа на территории Сумской области зафиксированы 59 несчастных случаев, в которых погибли 44 человека (в прошлом году на эту же дату – 127 с 78 погибшими).