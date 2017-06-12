17 августа в Кролевце утонул 31-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 августа на территории Сумской области зафиксированы 57 несчастных случаев, в которых погибли 42 человека (в прошлом году на эту же дату – 126 с 77 погибшими).
На Сумщине утонул мужчина
Сегодня, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
17 августа в Кролевце утонул 31-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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