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На Сумщине установили первую опору моста-дублера (фото)

Сегодня, 16:42 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На мостовом переходе через р. Ворскла в с. Климентово начались работы по реконструкции. Мост на автомобильной дороге общего пользования Н-12 Сумы-Полтава является чрезвычайно важным для инфраструктуры области. Им ежедневно осуществляется значительный объем грузовых и пассажирских перевозок. Более 10 лет он находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, поскольку основные элементы сооружения находятся в неработоспособном или ограниченно работоспособном состоянии. Разрушение моста повлечет необходимость объезда по дорогам местного значения, что, в свою очередь, из-за увеличения транспортной нагрузки приведет к значительной деформации дорожного полотна.
В этом году из государственного бюджета впервые выделены средства на реконструкцию объекта. Иван Романюк, начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области отмечает. что движение автомобильного транспорта через мост во время ремонта не будет закрытым, поэтому проведение ремонтных работ не создаст неудобств водителям. Рядом со старым уже строится новый мостовой переход, после его сдачи движение транспорта будет перенаправлено. Это позволит провести полную реконструкцию старого моста без объезда. После чего оба объекта будут объединены в современную мостовую сооружение, соответствует нормативным требованиям: с освещением, пешеходными тротуарами и тому подобное.
В настоящее время ООО «СУМЫМОСТОСТРОЙ», которое выиграло тендер на проведение реконструкции, уже начали работы. Планируется, что в этом году они продлятся около 2 месяцев. Сегодня устраивается первая опора новостройки, работы выполняются одновременно с обеих сторон будущей новостройки.
Современный мост через Ворсклу должно быть введенным в эксплуатацию уже в конце 2018 года, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

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