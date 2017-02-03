На Сумщине устанавливается запрет на лов рыбы

Управление охраны, использования и воспроизведения водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Сумской области на основании ст.10 Закона Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» устанавливает весенне-летний запрет на лов рыбы, других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (Приказ Сумырыбохраны от 20.03.2017 №32):

Во всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами, заводей и другими проточными водами) с 1 апреля по 20 мая включительно;

-в всех водохранилищах с 1 апреля по 9 июня включительно;

-в придаточных водоемах (непроточных при низком уровне воды: проливы, устья, озера, пруды и другие водоемы, в том числе те, которые временно заливаются водой в период весеннего половодья) с 1 апреля по 29 июня включительно.

Запретить всякий лов раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки с 1 апреля по 9 июня включительно.

Объявить нерестилищами все реки, водохранилища, придаточные водоемы и другие рыбохозяйственные водные объекты Сумской области, подконтрольных Управлению охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Сумской области.

На водных объектах в период нереста запрещается передвижение всех плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.

Во время нереста запрещается проводить в рыбохозяйственных водных объектах и в прибрежных защитных полосах дноуглубительные, взрывные, буровые работы, добыча гравия и песка, другие работы, которые негативно влияют на состояние водоемов.

В нерестовый период разрешается любительский лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в пределах населенного пункта.