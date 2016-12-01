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На Сумщине упали грузоперевозки

Сегодня, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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На Сумщине упали грузоперевозки

В 2016 г. грузооборот предприятий транспорта составил 6867 млн.ткм, или 78,1% от объема 2015г, — сообщает  главное управление статистики в Сумской области. Предприятиями транспорта перевезено 5773,8 тыс.т грузов, что составляет 91,3% от объема 2015г.
В 2016 г. железнодорожным транспортом отправлено 4301,2 тыс.т грузов, что составило 89,5% к предыдущему году. Больше всего отправлено зерна и продуктов помола – 2900,6 тыс.т, лесных грузов – 594,3 тыс.т химических и минеральных удобрений – 357,0 тыс.т. В то же время против 2015г. объемы отправки лесных грузов уменьшились на 13,5%, зерна и продуктов перемола – на 10,8%, химических и минеральных удобрений – на 3,2%.

В 2016 г. всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 2901,4 млн.пас.км, что составляет 103,2% от объема 2015г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 101320,6 тыс. пассажиров, или 92,6% от объема 2015г.

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