На Сумщине УАЗ упал в карьер

15 августа в 17:30 на автодороге в с. Строительное Глуховского района 43-летний водитель УАЗа не справился с управлением. Машина с 20-м высоты упала в меловой карьер. Водитель погиб на месте.

Машина направлена на штрафплощадку, тело погибшего в морг. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.