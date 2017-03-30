22 мая в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «TOYOTA» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено патроны к нарезному охотничьему оружию.
Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для перчаток салона транспортного средства обнаружили 3 патрона к нарезному оружию «HORNADY 22-250 REM». Мужчина объяснил правоохранителям, что он забыл выложить их после охоты.
Сейчас патроны изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, — сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
На Сумщине у забывчивого охотника обнаружили патроны (фото)
Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
22 мая в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «TOYOTA» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено патроны к нарезному охотничьему оружию.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
30.03.2017, 10:15 Новость
Панорама Подписаться 30.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 399 Комментариев 0 Поддержали 1
29.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Подписаться 29.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 106 Комментариев 0 Поддержали 0
28.03.2017, 12:02 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.03.2017, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 280 Комментариев 0 Поддержали 0
28.03.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.03.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 406 Комментариев 0 Поддержали 0
27.03.2017, 17:18 Новость
Панорама Подписаться 27.03.2017, 17:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
27.03.2017, 16:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 27.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 143 Комментариев 0 Поддержали 0
27.03.2017, 13:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 27.03.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 855 Комментариев 0 Поддержали 0
02.02.2017, 16:29 Новость
Ирина Власова Подписаться 02.02.2017, 16:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 254 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
16.05.2017, 17:37
admin adminych Подписаться 16.05.2017, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 187 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 558 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 16:53
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
11.05.2017, 18:43
admin adminych Подписаться 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 66 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 178 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Да материал не плохой. Также большой каталог выгодных предложений видел здесь https://mebel-24.com.ua/detskieВчера, 11:40
Ужасная ситуация. Но разве у водителя не было видеорегистратора? Они сейчас у всех есть. Хотя, учитывая, что водитель не сбежал, ...19.05.2017, 10:00