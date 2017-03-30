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На Сумщине у забывчивого охотника обнаружили патроны (фото)

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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22 мая в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «TOYOTA» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено патроны к нарезному охотничьему оружию.
Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для перчаток салона транспортного средства обнаружили 3 патрона к нарезному оружию «HORNADY 22-250 REM». Мужчина объяснил правоохранителям, что он забыл выложить их после охоты.
Сейчас патроны изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, — сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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