На Сумщине у забывчивого охотника обнаружили патроны (фото)

22 мая в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «TOYOTA» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено патроны к нарезному охотничьему оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для перчаток салона транспортного средства обнаружили 3 патрона к нарезному оружию «HORNADY 22-250 REM». Мужчина объяснил правоохранителям, что он забыл выложить их после охоты.

Сейчас патроны изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, — сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.