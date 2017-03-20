На Сумщине травмируются не по-детски

15 мая в нейрохирургию областной больницы доставлена 20-летняя сумчанка. Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, подкожную гематому височной части она получила, упав с лестницы на улице Петропавловской.

В этот же день в хирургическое отделение Липоводолинской ЦРБ с места жительства доставлен 74-летний мужчина. Как выяснили медики, телесные повреждения – ампутацию трех пальцев левой руки — он получил по собственной неосторожности во время работы с циркуляркой, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 15 мая на территории Сумской области зафиксированы 24 несчастных случая, в которых погибли 13 человек (в прошлом году на эту же дату – 44 с 16 погибшими).