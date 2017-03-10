24 апреля на ул. Вознесенской в Тростянце 22-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21113 допустил столкновение с мотоциклом Suzuki Avenis. В результате столкновения 36-летний скутерист получил открытый перелом правой голени и был госпитализирован, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 24 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 71 ДТП, в которых 13 человек погибли и 95 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 145 ДТП, в которых 20 человек погибли и 177 пострадали).
На Сумщине травмирован скутерист
Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
24 апреля на ул. Вознесенской в Тростянце 22-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21113 допустил столкновение с мотоциклом Suzuki Avenis. В результате столкновения 36-летний скутерист получил открытый перелом правой голени и был госпитализирован, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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