На Сумщине тракторист сбил велосипедиста

11 сентября в 13:00 на ул. Суворова в Глухове 59-летний тракторист МТЗ82 не справился с управлением и сбил велосипедистку. В результате столкновения 46-летняя женщина с рваной раной левого бедра доставлена в хирургию Глуховской ЦРБ. Трактор доставлен на штрафплощадку. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.