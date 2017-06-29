11 сентября в 13:00 на ул. Суворова в Глухове 59-летний тракторист МТЗ82 не справился с управлением и сбил велосипедистку. В результате столкновения 46-летняя женщина с рваной раной левого бедра доставлена в хирургию Глуховской ЦРБ. Трактор доставлен на штрафплощадку. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине тракторист сбил велосипедиста
Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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