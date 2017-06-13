9 августа в Лебединскую ЦРБ с диагнозом открытый перелом правой голени доставлен 49-летний местный житель. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил в результате наезда трактора. Трактор стоял с включенной передачей и начал движения во время того, как его заводил мужчина. Проводится проверка — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 августа на территории Сумской области зафиксированы 50 несчастных случая, в которых погибли 35 человек (в прошлом году на эту же дату – 124 с 75 погибшими).
На Сумщине трактор наехал на мужчину
Сегодня, 10:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
9 августа в Лебединскую ЦРБ с диагнозом открытый перелом правой голени доставлен 49-летний местный житель. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил в результате наезда трактора. Трактор стоял с включенной передачей и начал движения во время того, как его заводил мужчина. Проводится проверка — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 142 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
13.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 13.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 355 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 562 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 07:23 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0 Поддержали 0
10.06.2017, 09:07 Новость
Панорама Подписаться 10.06.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 123 Комментариев 0 Поддержали 0
09.06.2017, 15:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.06.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 617 Комментариев 0 Поддержали 0
09.06.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.06.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 092 Комментариев 0 Поддержали 0
21.04.2017, 17:01 Новость
Панорама Подписаться 21.04.2017, 17:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 132 Комментариев 1 Поддержали 0
21.04.2017, 12:35 Новость
Ирина Власова Подписаться 21.04.2017, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 249 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
08.08.2017, 13:56
admin adminych Подписаться 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 13:47
admin adminych Подписаться 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
26.07.2017, 12:23
admin adminych Подписаться 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 210 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 11:17
admin adminych Подписаться Вчера, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
27.07.2017, 19:37
admin adminych Подписаться 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 78 Комментариев 0 Поддержали 0
26.07.2017, 11:00
admin adminych Подписаться 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0 Поддержали 0
21.07.2017, 18:42
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...30.07.2017, 19:54
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...27.07.2017, 23:17