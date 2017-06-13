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На Сумщине трактор наехал на мужчину

Сегодня, 10:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине трактор наехал на мужчину

9 августа в Лебединскую ЦРБ с диагнозом открытый перелом правой голени доставлен 49-летний местный житель. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил в результате наезда трактора. Трактор стоял с включенной передачей и начал движения во время того, как его заводил мужчина. Проводится проверка — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 августа на территории Сумской области зафиксированы 50 несчастных случая, в которых погибли 35 человек (в прошлом году на эту же дату – 124 с 75 погибшими).

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