На Сумщине трактор наехал на мужчину

9 августа в Лебединскую ЦРБ с диагнозом открытый перелом правой голени доставлен 49-летний местный житель. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил в результате наезда трактора. Трактор стоял с включенной передачей и начал движения во время того, как его заводил мужчина. Проводится проверка — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 9 августа на территории Сумской области зафиксированы 50 несчастных случая, в которых погибли 35 человек (в прошлом году на эту же дату – 124 с 75 погибшими).