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На Сумщине таможня не досчиталась 1,5 млн грн. платежей

Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине таможня не досчиталась 1,5 млн грн. платежей

Специалисты ГФС Сумщины разоблачили предприятие, повлекшее ущерб бюджету на сумму 1,55 млн грн. По материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области, 23 марта прокуратурою г. Шостка открыто уголовное производство по признакам состава уголовного преступления по ч.1 ст. 358 УК Украины — по факту предоставления заведомо ложных документов должностными лицами одного из предприятий.
Установлено, что в конце прошлого года должностные лица ООО таможенному посту «Шостка» Сумской таможни ДФС подавали таможенные декларации для оформления импорта моторного масла и автозапчастей из Польши. В представленных документах содержалась цена товаров 63,2 тысячи долларов США, однако по полученной информации реальная цена товара — почти 368 000 евро.
Таким образом, предприятие занижая стоимость импортируемых товаров, подало для оформления поддельные документы, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на общую сумму 1,55 млн грн. Следствие продолжается. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляет управление внутренней безопасности ГУ ДФС в Сумской области, — сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области

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