Специалисты ГФС Сумщины разоблачили предприятие, повлекшее ущерб бюджету на сумму 1,55 млн грн. По материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области, 23 марта прокуратурою г. Шостка открыто уголовное производство по признакам состава уголовного преступления по ч.1 ст. 358 УК Украины — по факту предоставления заведомо ложных документов должностными лицами одного из предприятий.
Установлено, что в конце прошлого года должностные лица ООО таможенному посту «Шостка» Сумской таможни ДФС подавали таможенные декларации для оформления импорта моторного масла и автозапчастей из Польши. В представленных документах содержалась цена товаров 63,2 тысячи долларов США, однако по полученной информации реальная цена товара — почти 368 000 евро.
Таким образом, предприятие занижая стоимость импортируемых товаров, подало для оформления поддельные документы, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на общую сумму 1,55 млн грн. Следствие продолжается. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляет управление внутренней безопасности ГУ ДФС в Сумской области, — сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области
На Сумщине таможня не досчиталась 1,5 млн грн. платежей
Специалисты ГФС Сумщины разоблачили предприятие, повлекшее ущерб бюджету на сумму 1,55 млн грн. По материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области, 23 марта прокуратурою г. Шостка открыто уголовное производство по признакам состава уголовного преступления по ч.1 ст. 358 УК Украины — по факту предоставления заведомо ложных документов должностными лицами одного из предприятий.