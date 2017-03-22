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На Сумщине таможня не дала добро и требует доплатить 13 млн

Сегодня, 15:42 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине таможня не дала добро и требует доплатить 13 млн

Специалисты ДФС Сумщины обнаружили фирму, которая уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 13 млн грн. Как сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, вчера на таможенном посту «Шостка» Сумской таможни ГФС директор киевского предприятия при таможенном оформлении подал декларации для оформления товаров народного потребления, общая стоимость которых составляет 78,3 млн грн.
В результате обработки информации, полученной на запрос в таможенные органы Турции, установлено, что фактически с территории Турции осуществлен экспорт товаров на общую сумму 350 000 долларов США. Кроме того, в документах были указаны ложные сведения о получателе и информация, необходимая для определения таможенной стоимости.
По данным фактам сотрудниками Сумской таможни ДФС составлено 8 протоколов о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля». Дело будет передано в суд

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