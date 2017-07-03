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На Сумщине священник перешел в другой патриархат (фото)

Сегодня, 16:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Религия Регион: Сумщина
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В г. Ахтырка на Сумщине клирик Покровского кафедрального собора УПЦ МП Ярослав Цыганенко перешел в Киевский Патриархат.
Сейчас о. Ярослав служит в Никольском храме в пгт Великая Писаревка. Первую Литургию священник отслужил в воскресенье 10 сентября вместе с благочинным Ахтырского района протоиереем Андреем Бринчаком, сообщает Православная Сумщина.

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