В г. Ахтырка на Сумщине клирик Покровского кафедрального собора УПЦ МП Ярослав Цыганенко перешел в Киевский Патриархат.
Сейчас о. Ярослав служит в Никольском храме в пгт Великая Писаревка. Первую Литургию священник отслужил в воскресенье 10 сентября вместе с благочинным Ахтырского района протоиереем Андреем Бринчаком, сообщает Православная Сумщина.
На Сумщине священник перешел в другой патриархат (фото)
В г. Ахтырка на Сумщине клирик Покровского кафедрального собора УПЦ МП Ярослав Цыганенко перешел в Киевский Патриархат.
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