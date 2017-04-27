На Сумщине суицид в лесополосе

29 июня дома повесилась 65-летняя сумчанка, а в лесополосе около родного села — 42-летний житель Глуховского района, который при жизни злоупотреблял спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 26 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 142 человека (в прошлом году на эту же дату – 153).