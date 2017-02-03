На Сумщине субсидии стали больше

В январе 2017г. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно — коммунальных услуг обратились 13,4 тыс. домохозяйств, что почти вдвое меньше, чем в январе 2016 г. Несмотря на это, средний размер субсидии, по сравнению с прошлым годом увеличился, — информирует Главное управление статистики в Сумской области.

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в январе 2017г. составил 1500,2 грн, что на 16,2% больше по сравнению с январем 2016 г

Удельный вес обращений домохозяйств, проживающих в городских поселениях, составила 75,2%. С начала года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно — коммунальных услуг назначены 17,8 тыс. домохозяйств (в городских поселениях – 2,9 тыс.), что на 28,5% меньше, чем в январе 2016 г.

В январе 2017г. 275,4 тыс. домохозяйств (61,4% от общего количества домохозяйств области) получили субсидии, что на 13% превышает показатель января 2016 г. Среди них преобладают домохозяйства из одного человека – 34,3%. Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2017г. составляла 26725,1 тыс.грн (в январе 2016 г. – 32167,9 тыс.грн), с нее 5411,9 тысяч.грн. в городских поселениях – 21313,2 тыс.грн, в сельской местности.

.В январе 2017г. 355 домохозяйствам были назначены субсидии на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, что почти втрое меньше, чем в январе 2016 г. Общая сумма субсидий наличными, предназначенных на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в январе 2017г. составила 773,8 тыс.грн. Средний размер назначенной субсидии наличными на одно домохозяйство в январе 2017г. составил 2179,7 грн.