Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.02 Понедельник

На Сумщине субсидии стали больше

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине субсидии стали больше

В январе 2017г. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно — коммунальных услуг обратились 13,4 тыс. домохозяйств, что почти вдвое меньше, чем в январе 2016 г. Несмотря на это, средний размер субсидии, по сравнению с прошлым годом увеличился, — информирует Главное управление статистики в Сумской области.
Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в январе 2017г. составил 1500,2 грн, что на 16,2% больше по сравнению с январем 2016 г
Удельный вес обращений домохозяйств, проживающих в городских поселениях, составила 75,2%. С начала года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно — коммунальных услуг назначены 17,8 тыс. домохозяйств (в городских поселениях – 2,9 тыс.), что на 28,5% меньше, чем в январе 2016 г.
В январе 2017г. 275,4 тыс. домохозяйств (61,4% от общего количества домохозяйств области) получили субсидии, что на 13% превышает показатель января 2016 г. Среди них преобладают домохозяйства из одного человека – 34,3%. Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2017г. составляла 26725,1 тыс.грн (в январе 2016 г. – 32167,9 тыс.грн), с нее 5411,9 тысяч.грн. в городских поселениях – 21313,2 тыс.грн, в сельской местности.
.В январе 2017г. 355 домохозяйствам были назначены субсидии на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, что почти втрое меньше, чем в январе 2016 г. Общая сумма субсидий наличными, предназначенных на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в январе 2017г. составила 773,8 тыс.грн. Средний размер назначенной субсидии наличными на одно домохозяйство в январе 2017г. составил 2179,7 грн.

Напечатать Письмо автору Просмотров 91 Комментариев 0

читайте также
Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета
Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета
03.02.2017, 15:01 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 15:01 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 0
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото) 2 фото
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото)
25.01.2017, 09:21 Новость
Панорама Панорама 25.01.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 201 Комментариев 0
Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения
Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения
24.01.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 101 Комментариев 0
LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото) 29 фото
LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото)
24.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Технологии, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 552 Комментариев 0
На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку
На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку
24.01.2017, 14:00 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 14:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 102 Комментариев 0
Бюджетный рацион на Сумщине
Бюджетный рацион на Сумщине
24.01.2017, 13:12 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 143 Комментариев 0
Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку
Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку
24.01.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 270 Комментариев 0
На Сумщине оплачивают не все услуги ЖКХ
На Сумщине оплачивают не все услуги ЖКХ
05.01.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область Регион: Сумщина Просмотров 120 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 479 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 361 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
последние комментарии
bobot к материалу
Что дарить на Новый год 2015?
Да интересная статейка! А главное, что она полезная. Я считаю чтобы выбрать что-то надо много почитать в интернете, вот например ...
Сегодня, 11:45
Петро Васильович к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Мост конечно недостроенный, но строится. Конечно если бы такими темпами как путепровод на 20 рокiв Перемоги строили, то в аккурат ...
Вчера, 13:57
ukrop к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
chupaka, как бесы, стараются для своих хозяев. Дурнолобые бесятся. Флаг им в руки.
24.02.2017, 18:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII