11 июня в 4:57 на автодороге в пгт. Ямполь 21-летний житель Дружбы Ямпольского района не справился с управлением Шкоды Фелиции, в результате чего машина выехала на обочину и врезалась в электроопору. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассеченные раны головы и был госпитализирован в хирургию Ямпольской ЦРБ. Травмированы и два пассажира легковушки: 23-летний житель Дружбы получил рассеченную рану лба и перелом костей носа; его 21-летний односельчанин – закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи их отпустили домой, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине столкновение с электроопорой травмировало троих
Сегодня, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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