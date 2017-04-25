24 июня около полудня на ул. Монастырской в Путивле произошло дорожно-транспортное происшествие. Тринадцатилетний водитель мопеда, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением мопеда, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Fiat Doblo». Карета «скорой» доставила подростка с вывихом правого плеча и ссадинами в больницу. После оказания помощи медики отпустили его домой.
По предварительным выводам, водитель автомобиля был трезв.
Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного аварии и проводят проверки, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области
На Сумщине столкновение на встречной (фото)
Сегодня, 15:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
24 июня около полудня на ул. Монастырской в Путивле произошло дорожно-транспортное происшествие. Тринадцатилетний водитель мопеда, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением мопеда, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Fiat Doblo». Карета «скорой» доставила подростка с вывихом правого плеча и ссадинами в больницу. После оказания помощи медики отпустили его домой.
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