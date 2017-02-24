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30.03 Четверг

На Сумщине стена прибила ребенка

Сегодня, 15:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине стена прибила ребенка

28 марта в Великописаревском районе при разборке нежилого дома стена упала на ребенка. От полученных травм 5-летняя девочка сразу погибла.
Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что рядом с жильем родителей ребенка расположено нежилое хозяйство, дом которого разобран на дерево и кирпич. Мать девочки убирала во дворе, когда прямо на ее глазах на дочь обвалился кусок стены с полуразобранного дома. Женщина пыталась самостоятельно спасти своего ребенка, а затем позвала на помощь соседей. Но когда девочку извлекли из-под завала, она уже не дышала. Врачи «скорой», прибывшие на вызов, констатировали смерть ребенка.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 115 УК Украины (убийство). Проверки продолжаются, — сообщает Отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

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