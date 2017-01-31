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На Сумщине стартует регистрация на ВНО

Вчера, 19:08 Категория: Новость Рубрика: Образование Регион: Сумщина
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На Сумщине стартует регистрация на ВНО

С 6 февраля стартует регистрация на внешнее независимое оценивание. С помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра (testportal.gov.ua), желающие принять участие во внешнем независимом оценивании смогут сформировать и распечатать регистрационную карточку, что является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.
На Сумщине пункты регистрации открыты на базе высших учебных заведений в городах Сумы, Глухов, Ромны и Конотоп. Регистрация на ВНО-2017 продлится до 17 марта».
Привычных для выпускников школ экзаменов в этом году не будет, поскольку оценки за государственную итоговую аттестацию им будут засчитываться по результатам тестирования.
По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, выпускники текущего года, заполняя регистрационную карточку, должны указать названия учебных предметов, по которым им будут зачтены результаты ВНО как оценки за государственную итоговую аттестацию (ГИА). Первый обязательный предмет – украинский язык. Вторым обязательным предметом участник может выбрать или математику, или историю Украины. Третий – из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование 2017 года (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия). Для зачисления оценок государственной итоговой аттестации можно выбрать и математику, и историю Украины и пройти ВНО по этим предметам. Выбор предметов зависит от самого участника и его планов относительно дальнейшего обучения.
В 2017 году внешнее независимое оценивание будет проводиться с 23 мая до 16 июня. Как и в прошлом году, экспертными группами будет установлен показатель порога «сдал / не сдал» по каждому предмету. Участники внешнего независимого оценивания, которые не преодолеют «порог», результата ВНО по этому предмету не получат. Порог «сдал / не сдал» для результатов государственной итоговой аттестации не устанавливается.
Кстати, 31 января закончилась регистрация на пробное ВНО. Осуществляется оно за счет средств физических или юридических лиц и имеет целью ознакомление всех желающих с процедурой ВНО. 1 апреля состоится тестирование с украинского языка и литературы, а 8 апреля – всех других предметов, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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