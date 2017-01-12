На Сумщине стали потреблять больше газа

В 2016 году в Сумской области потреблено 860 млн куб. м. газа, что на 13,1% больше чем в 2015. Увеличение объема распределения голубого топлива произошло за счет потребителей, которые используют газ для бытовых нужд и промышленных предприятий. Однако учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета, и предприятия ТКЭ потребление газа сократили.

По сравнению с предыдущим годом объем распределения природного газа населению увеличился на 17% и составил 418,4 млн куб. м. Рост потребления голубого топлива наблюдается преимущественно у тех бытовых потребителей, которые имеют субсидии.

По словам коммерческого директора ПАО «Сумыгаз» Дениса Черненко: «Прирост потребления газа по сравнению с предыдущим годом наблюдаем в отопительный период, когда субсидии получает большая часть домохозяйств. В случаях, когда предоставленные субсидии, вдвое превышали фактическое использование, потребители пытались выжечь максимальное количество газа, на которое предоставлена компенсация».

Промышленным предприятиям распределены 241,1 млн куб. м. природного газа, что на 21,6% больше чем в 2015 году. Однако, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета, уменьшили использование газа на 4,1%, получив 15,5 млн куб. м., предприятия ТКЭ — на 1,8%, 185 млн куб. м.

Напоминаем, что ПАО «Сумыгаз» не получает оплату от потребителей за природный газ. С 1 июля 2015 это делают газоснабжающие предприятия, используя расчетный счет специального назначения, с которого основная часть автоматически по утвержденному алгоритму направляется в НАК «Нафтогаз Украины», — сообщает пресс-служба ПАО «Сумыгаз».