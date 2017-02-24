На Сумщине стали меньше болеть

В области сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. На 10 неделе за медицинской помощью обратилось 3717 человек, что на 1174 человека меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 334,54 на 100 тыс. населения, что на 24% меньше прошедшего на прошлой неделе и менее порогового уровня на 59,5% (пороговый уровень на 10 неделе составляет 825,2 на 100 тыс.населення).

На предыдущей неделе по уровню заболеваемости в Украине область занимала двенадцатую позицию.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано только в Глуховском районе. Показатель 119,58 на 100 тыс. населения (пороговый уровень — 107,9), превышение на 10,9%. На восьми административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в г. Ахтырка (570,7 на 100тис. нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Ямпольском районе (показатель 33,18 на 100тис. нас.).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 24,3% и 75,7%. Из заболевших детей 50% — дети в возрасте 5-14 лет.

Количество умерших от гриппа с начала эпидемического периода в области не изменилась и составляет 3 человека (ребенок 13 лет — на 46 неделе 2016 г.; мужчина 52 лет — на 48 неделе 2016 г.; женщина 87 лет — на 4 недели 2017 г.). Умершие не были привиты против гриппа.