По итогам прошедшей недели зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 26%. Как сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», пороговые уровни не превышен ни в одном из административных территорий области. Аналогично снизилась заболеваемость в детской среде — на 25%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 73%.
Оперативная информация о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Сумской области по состоянию на 5 мая.
На Сумщине стали меньше болеть
По итогам прошедшей недели зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 26%. Как сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», пороговые уровни не превышен ни в одном из административных территорий области. Аналогично снизилась заболеваемость в детской среде — на 25%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 73%.
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