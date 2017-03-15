На Сумщине стали меньше болеть

По итогам прошедшей недели зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 26%. Как сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», пороговые уровни не превышен ни в одном из административных территорий области. Аналогично снизилась заболеваемость в детской среде — на 25%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 73%.

Оперативная информация о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Сумской области по состоянию на 5 мая.