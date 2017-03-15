Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.05 Среда

На Сумщине стали меньше болеть

Сегодня, 17:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине стали меньше болеть

По итогам прошедшей недели зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 26%. Как сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», пороговые уровни не превышен ни в одном из административных территорий области. Аналогично снизилась заболеваемость в детской среде — на 25%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 73%.
Оперативная информация о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Сумской области по состоянию на 5 мая.

Напечатать Письмо автору Просмотров 23 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине: стены не всегда помогают
На Сумщине: стены не всегда помогают
15.03.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.03.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 130 Комментариев 0
На Сумщине завоют сирены
На Сумщине завоют сирены
15.03.2017, 11:03 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 11:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 26 Комментариев 0
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
14.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0
На Сумщине задержали авто с гербицидами (фото) 2 фото
На Сумщине задержали авто с гербицидами (фото)
13.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 13.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 66 Комментариев 0
На Сумщине висельник оставил записку родителям
На Сумщине висельник оставил записку родителям
13.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 397 Комментариев 0
Сумская таможня дает добро (фото) 2 фото
Сумская таможня дает добро (фото)
10.03.2017, 14:44 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 174 Комментариев 0
На Сумщине ни дня без суицида
На Сумщине ни дня без суицида
26.01.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.01.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
Опасная работа: смерть в лесу
Опасная работа: смерть в лесу
26.01.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 192 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Мы делаем общее великое дело…»
Сегодня, 12:38
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 514 Комментариев 0
Опросы

При каких обстоятельствах вы обращаетесь к врачам?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 121 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 112 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Мне нравится такой стиль, одну из комнат думаю сделать именно так. Уже и подходящую мебель подыскал в хорошем магазине, читал ...
08.05.2017, 19:44
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII