На Сумщине стали чаще болеть школьники

По состоянию на 21 апреля по данным мониторинга инфекционной заболеваемости, который осуществляется ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», в области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — на 10%, как среди взрослых, так и среди детей. В последнюю неделю ОРВИ заболело 3829 человек, в т.ч. 2775 детей (72%). На фоне общего снижения заболеваемость среди школьников наоборот возросла (на 9,6%) и является самой высокой с начала апреля текущего года.