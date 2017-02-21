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На Сумщине стали чаще болеть школьники

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На Сумщине стали чаще болеть школьники

По состоянию на 21 апреля по данным мониторинга инфекционной заболеваемости, который осуществляется ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», в области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — на 10%, как среди взрослых, так и среди детей. В последнюю неделю ОРВИ заболело 3829 человек, в т.ч. 2775 детей (72%). На фоне общего снижения заболеваемость среди школьников наоборот возросла (на 9,6%) и является самой высокой с начала апреля текущего года.

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