По состоянию на 21 апреля по данным мониторинга инфекционной заболеваемости, который осуществляется ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», в области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — на 10%, как среди взрослых, так и среди детей. В последнюю неделю ОРВИ заболело 3829 человек, в т.ч. 2775 детей (72%). На фоне общего снижения заболеваемость среди школьников наоборот возросла (на 9,6%) и является самой высокой с начала апреля текущего года.
На Сумщине стали чаще болеть школьники
Напечатать Письмо автору Просмотров 44 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
21.02.2017, 15:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 21.02.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 364 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 11:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 20.02.2017, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 248 Комментариев 0 Поддержали 0
16.02.2017, 18:05 Новость
16.02.2017, 16:16 Новость
16.02.2017, 09:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 16.02.2017, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 264 Комментариев 0 Поддержали 0
15.02.2017, 18:17 Новость
Панорама Подписаться 15.02.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 110 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.02.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 276 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 19:45 Новость
Панорама Подписаться 13.02.2017, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 698 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
13.04.2017, 11:51
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 391 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:31
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
21.04.2017, 17:32
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...21.04.2017, 17:29