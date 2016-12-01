В январе-ноябре 2016. предприятиями Сумской области выполнено строительных работ на сумму 870,4 млн грн. Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составил 106,6%
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 71,7% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 18,8% и 9,5% соответственно.
Больше всего строят в Сумах (70,8%), Ахтырке (10,8%) и в Шостке (4,8%) — сообщает главное управление статистики в Сумской области.
На Сумщине стали больше строить
В январе-ноябре 2016. предприятиями Сумской области выполнено строительных работ на сумму 870,4 млн грн. Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составил 106,6%
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