Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.02 Пятница

На Сумщине стали больше болеть ОРВИ

Сегодня, 17:19 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине стали больше болеть ОРВИ

К концу текущей недели в области зарегистрирован незначительный рост показателя заболеваемости ОРВИ всего населения. Как сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в сумской области, по состоянию на 24 февраля заболело 451 человек на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 48,3%. В течение отчетной недели ОРВИ заболело 5011 человек (4659 на предыдущей неделе), в т. ч. детей – 3573 (3135), школьников — 1700 (1527). Удельный вес детей из числа заболевших возросло на 3% и составляет 70,30%. Эпидемический порог по области не превышен.
Третью неделю подряд отмечается превышение эпидемического порога в Глуховском районе. На текущей неделе — на 58,1% на фоне снижения показателя заболеваемости с 247,7 до 209,3 на 100 000 населения.

Напечатать Письмо автору Просмотров 21 Комментариев 0

читайте также
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
11.01.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: травмирован 8-летний ребенок
ДТП на Сумщине: травмирован 8-летний ребенок
11.01.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 283 Комментариев 0
Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине
Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине
10.01.2017, 14:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 644 Комментариев 0
На Сумщине погиб железнодорожник
На Сумщине погиб железнодорожник
10.01.2017, 07:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 07:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 345 Комментариев 0
Жители Сумщины болеют. Но меньше
Жители Сумщины болеют. Но меньше
06.01.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 39 Комментариев 0
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
05.01.2017, 12:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.01.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа 4 фото
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа
02.01.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 02.01.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 132 Комментариев 0
На Сумщине дерево упало на мужчину
На Сумщине дерево упало на мужчину
18.11.2016, 16:03 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 18.11.2016, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
21.02.2017, 17:27
admin admin 21.02.2017, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 468 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 357 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
Вчера, 18:15
admin admin Вчера, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
Вчера, 17:50
admin admin Вчера, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
Вчера, 17:03
admin admin Вчера, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
chupaka, как бесы, стараются для своих хозяев. Дурнолобые бесятся. Флаг им в руки.
Сегодня, 18:15
chupaka к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Какой мост, петя? недостроенный? Какой ледокол? просто пустую коробку, без начинки? Какие самолёты? которые не летают и от которых отказывается ...
Сегодня, 16:39
chupaka к материалу
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
Таким образом Сумской облсовет выступил за грабительскую схему "роттердам+", благодаря которой украинцы переплачивают за тепло и электроэнергию 25-50 ...
Сегодня, 16:26
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII