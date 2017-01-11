К концу текущей недели в области зарегистрирован незначительный рост показателя заболеваемости ОРВИ всего населения. Как сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в сумской области, по состоянию на 24 февраля заболело 451 человек на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 48,3%. В течение отчетной недели ОРВИ заболело 5011 человек (4659 на предыдущей неделе), в т. ч. детей – 3573 (3135), школьников — 1700 (1527). Удельный вес детей из числа заболевших возросло на 3% и составляет 70,30%. Эпидемический порог по области не превышен.
Третью неделю подряд отмечается превышение эпидемического порога в Глуховском районе. На текущей неделе — на 58,1% на фоне снижения показателя заболеваемости с 247,7 до 209,3 на 100 000 населения.
На Сумщине стали больше болеть ОРВИ
К концу текущей недели в области зарегистрирован незначительный рост показателя заболеваемости ОРВИ всего населения. Как сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в сумской области, по состоянию на 24 февраля заболело 451 человек на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 48,3%. В течение отчетной недели ОРВИ заболело 5011 человек (4659 на предыдущей неделе), в т. ч. детей – 3573 (3135), школьников — 1700 (1527). Удельный вес детей из числа заболевших возросло на 3% и составляет 70,30%. Эпидемический порог по области не превышен.
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