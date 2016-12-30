На Сумщине «спасли» карету «скорой» (фото)

18 января в 15:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге до снежного заноса попал автомобиль экстренной медицинской помощи, ехавший после вызова из с. Алексин Тростянецкого района. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части №24. Преодолев расстояние в 8 км, спасатели прибыли на виклик.За помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали его к безопасной участка пути. Оттуда транспортное средство с медработниками направился в районный центр.

Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Сумской области