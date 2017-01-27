Весной и осенью были зарыблены водоемы Тростянца. Сильные морозы создали неблагоприятные условия для зимовки рыбы. Лед, покрывающий толстым слоем поверхность прудов, мешает поступлению и растворению свободного кислорода в воде, это может привезти к замору рыбы. Чтобы этого не случилось, и рыба хорошо перезимовали, работники ГП «Зеленстрой» прорубают лунки во льду. 3 февраля они выполняли эти работы на пруду в городском парке, — сообщает Тростянецкий городской совет.
На Сумщине спасают рыбу от удушья (фото)
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