На Сумщине спасают рыбу от удушья (фото)

Весной и осенью были зарыблены водоемы Тростянца. Сильные морозы создали неблагоприятные условия для зимовки рыбы. Лед, покрывающий толстым слоем поверхность прудов, мешает поступлению и растворению свободного кислорода в воде, это может привезти к замору рыбы. Чтобы этого не случилось, и рыба хорошо перезимовали, работники ГП «Зеленстрой» прорубают лунки во льду. 3 февраля они выполняли эти работы на пруду в городском парке, — сообщает Тростянецкий городской совет.