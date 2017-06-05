Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.06 Пятница

На Сумщине совершено разбойное нападение на семью фермера (фото)

Сегодня, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама

Происшествие произошло в селе Саи на Липроводолинщине. Трое приезжих «гастролеров» и житель области совершили разбойное нападение на семью фермера. Привязав человека к стулу, злоумышленники били его и пытали, требуя денег. Не выдержав издевательства над сыном, 69-летняя мать отдала им все деньги, которые были в доме — три тысячи гривен, после чего нападавшие скрылись с места совершения нападения в неизвестном направлении. Впрочем, благодаря оперативности и профессионализма работников уголовного розыска, уже через час злоумышленники были найдены и задержаны в соседнем райцентре.
Сообщение о разбойном нападении на семью местного фермера работники полиции получили в час ночи от председателя сельсовета. На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа полиции, эксперты и лучшие розыскные и следственные областного аппарата ГУНП области. На поиски неизвестных и иномарки были задействованы весь личный состав Л-Долинского и нескольких прилегающих районов, в действие был введен план «Перехват».
Впрочем, быстро найти и задержать подозреваемых помогла предусмотрительность одного из оперативников полиции. Несколькими часами ранее, при отработке зоны оперативного обслуживания, он заметил в одном из населенных пунктов района иномарку с государственными номерами другого региона, и записал их. Поэтому, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, особое внимание обратили и на нее. Как оказалось — не зря, ведь разыскиваемые нападавшие передвигались именно на ней.
«Как выяснилось трое нападавших проникли в дом 47-летнего фермера, зайдя во двор через незапертую огородную калитку, — комментирует событие временно исполняющий обязанности начальника Л-Долинского отделения полиции Александр Каливод. — Избив мужчину и его 69-летнюю мать, они привязали их к стульям, и потребовали денег. При этом незнакомцы угрожали обоим своим жертвам пистолетом, а мужу еще и пытались плоскогубцами сорвать на ногах ногти. Не выдержав издевательства над сыном, старушка отдала неизвестным свою пенсию — все имеющиеся в доме деньги в сумме три тысячи гривен ».
Обыскав дом, и не найдя больше ни копейки, нападавшие покинули место преступления на своем авто.
Однако убежать им не удалось — уже через час легковушка Форд был обнаружен полицией в смт.Недригайлив и остановлен. Кроме 56-летнего водителя, в салоне были еще двое его земляков, жителей Запорожской области, в возрасте 43-х и 28-ми лет, и 38-летний житель области, который имел судимости как участник организованной преступной группировки. В автомобиле полицейские нашли и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к совершению разбойного нападения.
Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение), подозреваемым уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения содержание под стражей.
Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 16 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине за последние четыре дня произошло 12 ДТП
На Сумщине за последние четыре дня произошло 12 ДТП
05.06.2017, 15:02 Новость
Панорама Панорама 05.06.2017, 15:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 304 Комментариев 0
Кадры Сумщины: возможна чистка
Кадры Сумщины: возможна чистка
05.06.2017, 13:01 Новость
Панорама Панорама 05.06.2017, 13:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 909 Комментариев 0
На Сумщине задержали виновника ДТП с летальным исходом 8 фото
На Сумщине задержали виновника ДТП с летальным исходом
02.06.2017, 11:18 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 11:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 387 Комментариев 0
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео) 2 фото
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)
17.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 444 Комментариев 0
Силовики Сумщины готовятся обеспечить порядок на праздники 3 фото
Силовики Сумщины готовятся обеспечить порядок на праздники
06.05.2017, 12:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.05.2017, 12:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 113 Комментариев 0
Тесная сторона сумской онкологии 5 фото
Тесная сторона сумской онкологии
26.04.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 26.04.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 379 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: грузовик съехал в кювет (фото) 2 фото
ДТП на Сумщине: грузовик съехал в кювет (фото)
22.02.2017, 16:38 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 16:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими 4 фото
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими
22.02.2017, 09:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
Вчера, 19:20
admin adminych admin adminych Вчера, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 852 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Туры в Египет летом: плюсы и минусы отдыха
Сегодня, 14:26
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:26 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
Вчера, 16:56
admin adminych admin adminych Вчера, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Кемер — драгоценный камень Турецкой Ривьеры
14.06.2017, 16:49
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
13.06.2017, 11:46
admin adminych admin adminych 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 144 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Вид к материалу
Неубиваемая Чешка в Сумах
Действительно на Чешке здорово!!! И действительно стало за последние пару лет гораздо лучше!!!
Сегодня, 16:04
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII