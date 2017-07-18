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20.07 Четверг

На Сумщине собрали первый урожай на целый каравай

Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина
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На Сумщине собрали первый урожай на целый каравай

В области уже приступили к сбор пшеницы, из которой по традиции успели испечь каравай. О старте жатвы у себя на странице написал аграрий Сергей Карпенко: «Начало жатвы в Украине всегда сопровождалось проведением особых традиций и праздников. По давним традициям, в этот день наши предки связывали первый сноп, что символически означало наступление нового урожайного года. Сейчас же мы празднуем поступление первой партии зерна на хлебокомбинат. Обычно, с этой партии выпекался праздничный каравай. Он символизировал благополучие, согласие и благополучие. Мы же эту традицию не забыли и успели испечь первый хлеб».
По словам фермера, на его предприятии собрать урожай планируют в ближайшие 10 дней, чтобы зерно не потеряло полезных свойств и не пострадало от погодных условий. Собирать новый урожай постепенно начали во всех аграрных предприятиях Сумской области. По последней информации департамента агропромышленного развития Сумской ОГА, фермеры Сумщины уже обмолотили более 600 га ранних зерновых и зернобобовых культур и намолотили более 2 тыс. т зерна, при средней урожайности 29,6 ц/га. Собрать аграрии в этом году планируют более 3 миллионов зерна.

Об этом сообщает Спецкор.

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