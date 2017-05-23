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На Сумщине собирают средства на памятник воину

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Тростянецкий горсовет объявил сбор благотворительных средств на памятник Защитникам Украины. На Востоке Украины гибнут лучшие, понесла тяжелые потери и Тростянецкая земля.
Достойное почтение памяти Героев никогда не теряет актуальности. Чтобы знать прошлое, знать историю. В августе 2016 года, по случаю 25-летия Независимости Украины, в Тростянце был установлен памятный знак Защитникам Украины (около мемориала «Недопетая песня», напротив Вознесенского Храма). На торжествах по случаю открытия памятного знака власти пообещали членам районной общественной организации «Союз ветеранов АТО» установить памятник на этом месте.
Тростянецкой городским советом в течение года проведена определенная работа, чтобы реализовать обещанное: был разработан эскиз памятника, согласованный в ходе встречи с ветеранами АТО, утвержденный решением исполкома. Памятник Защитникам Украины олицетворяет собой героическую борьбу патриотов разных поколений, разных эпох за свободу и свободу своего народа. Председатель ОО «Союз ветеранов АТО» Сергей Самойленко рассказал, что ему лично и его боевым собратьям в предложенном проекте понравилось, что на воине нательный крест — символ веры и надежды на Бога, а также то, что воин склоняет голову перед Господом (памятник будет расположен напротив Красной церкви).
Проектанты подсчитали стоимость проекта «Памятник Защитникам Украины». Она довольно значительная — 300 000 гривен. В связи с этим Тростянецкий городской совет объявляет сбор благотворительных средств и рассчитывает на поддержку всех неравнодушных горожан. Средства будут аккумулироваться на отдельном счете Благотворительного фонда «Доброта».
Реквизиты для перечисления благотворительных взносов: р / 26003060500020 СФ КБ «ПриватБанк», МФО 337546, Благотворительный фонд «Доброта»

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