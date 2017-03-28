На Сумщине снова задержан посредник мздоимца

На Сумщине разоблачен мужчина, который получил 10 тыс грн за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного из мест лишения свободы

24 мая в г.Шостка благодаря совместным скоординированным действиям работников Шосткинской местной прокуратуры и Шосткинского отдела полиции задокументирован факт получения жителем города неправомерной выгоды от женщины, муж которой отбывает наказание в исправительной колонии. Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокуратуры Игорь Зайцев, задержанный требовал 10 тыс грн с целью их дальнейшей передачи должностным лицам учреждения исполнения наказаний за положительное решение вопроса об условно-досрочного освобождения осужденного из мест лишения свободы. Во время обыска у лица обнаружено и изъято 2 тыс грн, накануне женщина уже передала ему 8 тыс грн. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о квалификации действий задержанного и сообщения ему о подозрении, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.