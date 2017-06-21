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На Сумщине снова сбили пешехода (фото)

Сегодня, 07:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Вечером 18 августа в поселке Воронеж Шосткинского района 17-летний водитель мотоцикла вовремя не увидел 51-летнего пешехода, который в это время двигался по проезжей части. В результате наезда оба мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу машиной «скорой помощи».
У водителя и пешехода были взяты биообразцы для выяснения наличия алкоголя в организме.
Сейчас оба находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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