На Сумщине снова сбили пешехода (фото)

Вечером 18 августа в поселке Воронеж Шосткинского района 17-летний водитель мотоцикла вовремя не увидел 51-летнего пешехода, который в это время двигался по проезжей части. В результате наезда оба мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу машиной «скорой помощи».

У водителя и пешехода были взяты биообразцы для выяснения наличия алкоголя в организме.

Сейчас оба находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.