31 июля на дороге по пр. Мира в Конотопе 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 111730, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мопедом Viper Sport под управлением 20-летнего парня. В результате ДТП пострадал мопедист. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и левой голени он госпитализирован в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ. При аналогичных обстоятельствах в этот же день в Глухове на перекрестке улиц Институтской и Спасской столкнулись автомобиль Hyundai и мопед Mustang. В результате столкновения 46-летний мопедист с переломом шейки левой голени госпитализирован в травматологию Глуховской ЦРБ. Транспорт доставлен на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине снова ДТП с мопедом
Вчера, 20:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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