На Сумщине смерть перечеркнула все планы

10 сентября в Краснопольском районе 63-летний мужчина выехал на велосипеде и умер на дороге. 8 сентября в с. Берестовка Липоводолинского района во время погрузки картофеля в прицеп автомобиля умер водитель – 54-летний житель Донецкой области,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

С начала года на Сумщине зарегистрированы более 10 тыс. внезапных смертей. Внезапной считается смерть людей, моложе 70 лет.