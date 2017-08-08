10 сентября в Краснопольском районе 63-летний мужчина выехал на велосипеде и умер на дороге. 8 сентября в с. Берестовка Липоводолинского района во время погрузки картофеля в прицеп автомобиля умер водитель – 54-летний житель Донецкой области,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
С начала года на Сумщине зарегистрированы более 10 тыс. внезапных смертей. Внезапной считается смерть людей, моложе 70 лет.
На Сумщине смерть перечеркнула все планы
Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 сентября в Краснопольском районе 63-летний мужчина выехал на велосипеде и умер на дороге. 8 сентября в с. Берестовка Липоводолинского района во время погрузки картофеля в прицеп автомобиля умер водитель – 54-летний житель Донецкой области,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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