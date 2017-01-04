На Сумщине скончался сбитый внедорожником мужчина (фото)

Поздно вечером 20 февраля на окраине Шостки произошло ДТП: 50-летний водитель Mitsubishi-Pajero совершил наезд на пешехода, который в это время переходил дорогу в неположенном для этого месте. По словам водителя и двух его пассажиров, пешеход появился на проезжей части неожиданно. По предварительным данным, водитель внедорожника был трезв.

Скорая доставила пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевой части черепа». Медики оказались бессильны спасти человеку жизнь, и он, находясь в реанимации, от полученных травм скончался.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В том случае, если вина водителя будет доказана, ему, в соответствии с санкцией данной статьи, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области