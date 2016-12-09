На Сумщине скончались две жертвы ДТП

30 декабря в реанимационном отделении Глуховской ЦРБ скончалась 88-летняя женщина, попавшая в ДТП 28 декабря. А в Ромнах в реанимационном отделении скончался 60-летний местный житель, накануне доставленный с телесными повреждениями с места ДТП. Его сбил 29 декабря около 12:00 в Ромнах 28-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2111. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом левой ноги и торакоабдоминальными травмами, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.