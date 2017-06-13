На Сумщине семейный отдых закончился в больнице (фото)

Семья из Шостки ехала за город отдыхать. На автодороге между Шосткой и селом Богданка Шосткинского района 54-летний водитель легковушки не учел дорожной обстановки, автомобиль вылетел на левую обочину и перевернулся.

В результате аварии водитель и трое пассажиров, среди которых 7-летняя девочка, получили ушибы и ссадины. Мужчина отказался от медицинской помощи, а других пострадавших вызванные на место дорожно-транспортного происшествия врачи доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи двое из них покинули заведение, госпитализирована 23-летняя женщина, у которой диагностирован «ушиб живота, ушиб почки и закрытая черепно-мозговая травма».

По предварительным данным водитель был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средством». Проводятся необходимые следственные действия, — соощает Отдел коммуникации полиции Сумской области