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14.08 Понедельник

На Сумщине селян «кормят» отписками вместо газа

Сегодня, 12:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Жители 6 сел Роменского района целое лето живут без газа. Готовят пищу на костре. Устраивают пикеты. А все потому, что «Укрнафта» не нашла общего языка с Государственной службой геологии и недр Украины.
9 июня газ отключили в Погожей Кринице и Зарудье, 27 июня – в Гавриловке, Малых Бубнах, Бацманах и Локне. Этому не предшествовала какая-то авария или чрезвычайная ситуация, люди не имеют огромных долгов перед поставщиками голубого топлива. Просто возник спор между ПАО «Укрнафта» и Госгеонедрами. Последняя не предоставила разрешение «Укрнафте» на добычу на Юго-Панасовском месторождении, к которому подключены упомянутые населенные пункты. Отказ объяснили 11-миллиардным долгом общества перед государственным бюджетом, — сообщает 24 Канал.
«Господа» дерутся – у «мужиков» чубы трещат
На официальном сайте «Укрнафты» есть сообщение: «Цена государственного бездействия: из-за незаконного отказа Госгеонедр продлить действие лицензий «Укрнафта» уже остановила 6 месторождений. Каждую секунду компания теряет нефть и газ, и деньги, а государство – налоги.»
На официальной интернет-странице Государственной службы геологии и недр Украины публичного комментария этой ситуации нет. Какие-либо сообщения по этому поводу в прессе тоже найти не удалось. Общаться с журналистами в ведомстве желания не имеют, прикрываясь официальной процедурой информационного запроса – который им и прислали, однако ответа не было.
Роменский районный совет присылает делегатов для успокоения крестьян, но какое-либо решение проблемы пока не предложила.
Поэтому жители сел оказались заложниками ситуации. Люди вынуждены готовить пищу на костре, покупать газовые баллоны или пользоваться электроплитами. Словом, выкручиваются, как могут.
15 литров супа на костре
В Бацманах есть детский дом семейного типа: супруги Чухалов воспитывает 9 детей разного возраста. Ежедневно они нуждаются в 15-литровой кастрюле супа. Как можно его сварить на электроплите?
Стоит добавить, что социальная сфера сел отапливается именно газом, возможность перевести ее на другой способ обогрева отсутствует и дорогостоящая.
Если бы нам сказали, что газа в домах уже не будет, мы бы покупали твердотопливные котлы, а нас кормят обещаниями, – отметила Зарудянская сельская голова Любовь Ярошенко.
Заснувшие власть и СМИ
Люди ждут, но не сидят, сложа руки. Возмущенные крестьяне перекрывали трассу вблизи Бацманов, которая соединяет Сумы и Киев. Вынуждены останавливаться водители, в том числе и грузовиков, которые перевозят продукты в большие супермаркеты региона. К сожалению, даже это проявление протеста проходит не всегда гладко. Водители, которых не пропускают протестующие, иногда прибегают к «маханию руками», даже не пытаясь войти в положение крестьян.
Также жители «безгазовых» сел устраивали пикеты под стенами райгосадминистрации, писали письма к президенту, в Кабмин, Верховную Раду, к главе облгосадминистрации, народному депутату от округа Николаю Лаврику. За два месяца эти действия не принесли никаких результатов. Неоднократно перед возмущенными гражданами выступали чиновники с заверениями об «обеспокоенности» существующим положением вещей. Сейчас ситуация складывается таким образом, что крестьяне регулярно получают отписки от чиновников о том, что разрешение уже выдано, однако фактически сдвигов нет.
Как ни странно, на центральных телеканалах страны эта проблема не озвучивается. И даже интереса не вызвала.
Обращался едва ли не ко всем государственным телеСМИ. Мне каждый раз обещали позвонить, но так и не звонили, – рассказал сельский голова из Хоминцов (Локня относится к Хоминцовскому сельсовету) Александр Устименко.
В сезон консервации отсутствие газа становится еще более болезненным вопросом. Сколько продлится эта патовая ситуация – неизвестно.

Глава Роменской райсовета Виктор Переваруха (в рубашке) приехал успокоить «безгазовцев»

Так блокировали дорогу возле Бацманов, для привлечения внимания к проблеме

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