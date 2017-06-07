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На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии

Сегодня, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии

Руководителя одного из подразделений Шосткинского исправительной колонии задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и сотрудниками оперативного отдела колонии. Вымогатель требовал от местного жителя две тысячи пятьсот гривен за беспрепятственное трудоустройство в исправительное учреждение и содействие в прохождении военно-больничной комиссии.
Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения неправомерного вознаграждения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.
Следственные действия продолжаются, — сообщает пресс-служа УСУ в Сумской области

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