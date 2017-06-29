На Сумщине СБУ прекратила поставки наркотиков в колонию (фото)

Противоправную деятельность младшего инспектора отдела исправительной колонии, который за деньги систематически передавал осужденным наркотики, разоблачила в Ромнах Сумской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и оперативниками пенитенциарной службы. Правоохранители установили, что за предоставленные «услуги» злоумышленник получал средства как наличными, так и на банковскую карточку.

Оперативники спецслужбы задержали сотрудника колонии «на горячем» во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной «посылки» для осужденных, которая содержала каннабис и амфетамин. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, -сообщает пресс-служба УСБУ в Сумской области.