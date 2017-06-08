Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в селе Шпилевка на Сумщине. Проверяя оперативную информацию, правоохранители провели санкционированный обыск у местного жителя и изъяли ручной противотанковый гранатомет и три тысячи патронов калибра 5,45 мм.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются, — сообщает пресс-служба УСБУ в Сумской области.
На Сумщине СБУ обнаружила схрон с гранатометом и патронами
Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в селе Шпилевка на Сумщине. Проверяя оперативную информацию, правоохранители провели санкционированный обыск у местного жителя и изъяли ручной противотанковый гранатомет и три тысячи патронов калибра 5,45 мм.
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