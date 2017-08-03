20 сентября в 19:00 на автодороге по ул. Воронежской в Шостке 51-летний водитель Ауди не выдержал безопасную дистанцию и сбил велосипедистку. В результате 80-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой ла, переломом костей носа, переломом пяти ребер справа, вывихом правого плечевого сустава и рваными ранами коленей госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.
Автомобиль отправлен на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине сбили велосипедистку
Сегодня, 11:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
20 сентября в 19:00 на автодороге по ул. Воронежской в Шостке 51-летний водитель Ауди не выдержал безопасную дистанцию и сбил велосипедистку. В результате 80-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой ла, переломом костей носа, переломом пяти ребер справа, вывихом правого плечевого сустава и рваными ранами коленей госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.
Напечатать Письмо автору Просмотров 77 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
03.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Подписаться 03.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 121 Комментариев 0 Поддержали 0
02.08.2017, 11:22 Новость
Ирина Власова Подписаться 02.08.2017, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 226 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 18:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.08.2017, 18:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 88 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 15:22 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.08.2017, 15:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 214 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 13:06 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.08.2017, 13:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 379 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 14:12 Новость
Панорама Подписаться 23.05.2017, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 148 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.05.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 425 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 11:58
admin adminych Подписаться Вчера, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 301 Комментариев 0 Поддержали 0
20.09.2017, 19:12
admin adminych Подписаться 20.09.2017, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 667 Комментариев 0 Поддержали 0
20.09.2017, 12:33
admin adminych Подписаться 20.09.2017, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
19.09.2017, 17:06
admin adminych Подписаться 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 393 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 14:21
admin adminych Подписаться Вчера, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
14.09.2017, 17:33
admin adminych Подписаться 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 14:13
admin adminych Подписаться 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 106 Комментариев 0 Поддержали 0
08.09.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
05.09.2017, 17:01
admin adminych Подписаться 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии