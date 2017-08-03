На Сумщине сбили велосипедистку

20 сентября в 19:00 на автодороге по ул. Воронежской в Шостке 51-летний водитель Ауди не выдержал безопасную дистанцию и сбил велосипедистку. В результате 80-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой ла, переломом костей носа, переломом пяти ребер справа, вывихом правого плечевого сустава и рваными ранами коленей госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.

Автомобиль отправлен на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.