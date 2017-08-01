1 сентября в 16:35 на ул. Бондаревка в Ямполе 47-летний глуховчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2111 совершил наезд на ребенка. В результате ДТП 9-летний местный житель с переломом костей левой голени со смещением госпитализирован в Шосткинскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 248 ДТП, в которых 46 человек погибли и 319 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 327 ДТП, в которых 44 человека погибли и 404 пострадали).
На Сумщине сбили ребенка
Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
1 сентября в 16:35 на ул. Бондаревка в Ямполе 47-летний глуховчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2111 совершил наезд на ребенка. В результате ДТП 9-летний местный житель с переломом костей левой голени со смещением госпитализирован в Шосткинскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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